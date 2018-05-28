ميسي يرشح منتخبات أخرى للفوز بالمونديال ويتحدث عن العودة للأرجنتين

قلل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من التوقعات الخاصة بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق فعالياتها في روسيا في منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وفي مقابلة بُثَّتْ ليلة الأحد/الاثنين (بالتوقيت المحلي) على محطة (كانال 13) التلفزيونية الأرجنتينية، قال النجم العالمي عن منتخب التانغو "لا ينبغي أن نبعث برسالة مفادها بأننا سنكون بطل العالم، فهذا ليس هو الحال إلى الآن، ونحن لسنا الأفضل".

ورشح ميسي كلا من البرازيل وألمانيا وإسبانيا للحصول على اللقب "لكننا بطبيعة الحال سنبذل كل جهدنا، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة ومن المهم للغاية أن نلعب على الفوز من البداية".

يذكر أن مجموعة الأرجنتين تضم منتخبات أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

وخسر ميسي (30 عامًا) في أربع مباريات نهائية مع الأرجنتين بما في ذلك نهائي كأس العالم في عام 2014 ضد ألمانيا في البرازيل.

من ناحية أخرى، أكد أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية أن برشلونة سيكون النادي الوحيد، الذي سيلعب لصالحه في الكرة الأوربية، نافيا كل التكهنات حول إمكانية قبوله لأحد العروض للعب لصالح فريق أخر، وقال "برشلونة هو المكان الوحيد بالنسبة لي في أوربا".

وأوضح ميسي أنه إذا عاد للعب في الكرة الأرجنتينية فسيكون هذا بين صفوف نادي (نيويلز) الذي ترعرع فيه في مسقط رأسه بمدينة روساريو.

وأضاف "لقد وجدت دائما أن لدي رغبة اللعب في الأرجنتين، لا أعرف إذا كان هذا سيحدث ولكن أفكر فيه، سيكون هذا في نيويلز وليس غيره".