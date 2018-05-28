ليفربول يستعد لدوري الأبطال القادم بميزانية ضخمة

رصد فريق ليفربول الإنجليزي مبلغ 200 مليون يورو لإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وللتتويج بلقب أبطال أوربا لكرة القدم الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، الاثنين، أعطى مسؤولو ليفربول الضوء الأخضر للمدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق لتحديد العناصر التي يرغب في التعاقد معها.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي ليفربول وضعوا بالاتفاق مع كلوب مجموعة من الأسماء التي سيتم التفاوض معها أمثال الفرنسي توماس ليمار لاعب موناكو، والفرنسي الجنسية صاحب الأصول التونسية نبيل فقير لاعب ليون، والأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وكذلك الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن سعر بوليسيتش سيصل إلى 70 مليون يورو، وفي حالة التعاقد معه سيكون بمثابة راحة في خط الوسط للثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

أما ليمار فيصل سعره إلى 80 مليون يورو، فيما يصل سعر زاها إلى 60 مليون يورو.

وفشل ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوربا بعد هزيمته أمس الأول السبت من ريال مدريد الإسباني بهدف لثلاثة أهداف.