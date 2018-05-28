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صلاح ينتقل إلى إسبانيا

صلاح يخرج مصابا من مباراة نهائي دوري أبطال أوربا
صلاح يخرج مصابا من مباراة نهائي دوري أبطال أوربا
28/5/2018

قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن نجم المنتخب المصري محمد صلاح سيتوجه بصحبة فريق طبي من ناديه ليفربول الإنجليزي إلى إسبانيا للعلاج من إصابة لحقت به في نهائي أبطال أوربا لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد المصري عبر صفحته على فيسبوك أن صلاح سيتوجه "وفريقه الطبي إلى إسبانيا غدا الثلاثاء لخوض فترة علاج من الإصابة هناك بناء على رأي الفريق الطبي لليفربول".

وأضاف "قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد التوجه إلى إسبانيا ويرافقه الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي التابع لنادي ليفربول هناك… من المقرر أن يعود أبو ريدة وطبيب المنتخب إلى إيطاليا في اليوم ذاته لمباشرة دورهما مع المنتخب فيما يستمر صلاح وطاقمه الطبي هناك لحين لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة كولومبيا وديا الجمعة المقبل على هامش معسكره في إيطاليا قبل التوجه الثلاثاء التالي إلى بلجيكا لملاقاة منتخبها.

وبدأ صلاح برنامجه العلاجي الأحد، وأكد في اتصال هاتفي مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب عزمه العودة سريعا إلى صفوف المنتخب.

وفي تغريدة بحسابه على تويتر قال صلاح هداف الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم "كانت ليلة صعبة للغاية، لكن أنا مقاتل. رغم كل الظروف، أنا واثق أنني سأكون في روسيا (في كأس العالم) لأجعلكم جميعا تشعرون بالفخر. حبكم ودعمكم سيمنحني القوة التي أحتاجها".

وألقت إصابة صلاح بظلالها على مشاركة مصر في كأس العالم لأول مرة منذ 1990 بعد مشوار في التصفيات لعب فيه مهاجم ليفربول دور البطولة وكان مصدر الإلهام لفريق المدرب هيكتور كوبر مثلما فعل في موسمه الأول بالدوري الانجليزي الممتاز حيث حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم مكون من 38 مباراة بعدما أحرز 32 هدفا.

وسجل صلاح سبعة أهداف وصنع اثنين من بين عشرة أهداف أحرزتها مصر في التصفيات ليقودها إلى نهائيات روسيا.

وتخوض مصر منافسات البطولة الشهر المقبل ضمن المجموعة الأولى التي تضم أوروغواي وروسيا والسعودية.

المصدر : رويترز
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