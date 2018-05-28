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رياضة|إسرائيل

صحيفة: مالك تشلسي يحصل على الجنسية الإسرائيلية

28/5/2018

ذكر موقع تابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشلسي حصل على الجنسية الإسرائيلية.

وذكر موقع واي نت التابع للصحيفة، التي تعد أكبر الصحف الإسرائيلية مبيعا، أن إبراموفيتش وصل إلى تل أبيب (الاثنين) وحصل على وثائق تؤكد وضعه كمواطن إسرائيلي بعد أن اشترى عقارا في المدينة.

وانتهت التأشيرة البريطانية الخاصة بإبراموفيتش، الذي يعتنق اليهودية، الشهر الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن تجديد التأشيرة هذه المرة يستغرق وقتا أكثر من المعتاد. ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على الأمر.

ويعد إبراموفيتش واحدا من أكبر أغنياء بريطانيا منذ اشترى نادي تشلسي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2003.

وقالت وكالة رويترز إن المتحدثة باسم وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية رفضت التعليق على تقرير الصحيفة مرجعة ذلك إلى حقوق خصوصية الأفراد لكن متحدثة باسم إدارة السكان والهجرة أكدت حصول إبراموفيتش على الجنسية.

وتمنح إسرائيل الجنسية لأي يهودي يرغب في الانتقال إليها ويمكن إصدار جواز سفر للحاصل على الجنسية على الفور. ويمكن لحاملي جواز السفر الإسرائيلي دخول بريطانيا من دون تأشيرة لفترات قصيرة لكن العمل هناك يستلزم الحصول على تأشيرة.

وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توترا منذ حادث تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا في شهر مارس آذار واتهام لندن لموسكو بالضلوع فيه. ونفى الكرملين أي دور له في الحادث.

ويزور إبراموفيتش إسرائيل بشكل منتظم وذكرت الصحيفة أنه اشترى عقارا كان فندقا في السابق في حي قديم بتل أبيب قريب من شاطئ البحر المتوسط.

المصدر : رويترز
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