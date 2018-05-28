شاهد: مرتضى منصور يسب الأهلي ويرسل "تعظيم سلام" لتركي آل الشيخ

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري إن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية محب لمصر.

وكشف منصور في مقطع فيديو نشرته صفحته على موقع فيسبوك أنه كان بصحبة أعضاء في أجهزة سيادية مصرية وأنهم كانوا يتحدثون عن آل الشيخ "بكل الحب" بالإضافة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.

واختتم منصور كلمته بتوجيه "تعظيم سلام" لتركي آل الشيخ مضيفا "وطز في الأهلي وطز في المدرب وطز في أي حد".

وكان آل الشيخ قد اعتذر عن منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد خلافات مع مجلس إدارة النادي. كما أصدر بيانا قبل أيام سرد فيه سلسلة طويلة من الأحداث، كانت محطتها الأبرز دعمه المادي لإدارة الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب حتى قبل انتخابها بمبالغ وصلت لـ 260 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 17.8 جنيه).

وكشف البيان علاقة الوزير السعودي بكل تفاصيل القرارات المتعلقة بالنادي الأهلي، بدءا من مساهمته في إيصال الخطيب لسدة الرئاسة بعد أن دعمه بستة ملايين جنيه في الحملة الانتخابية، مرورا بمشروع بناء ملعب خاص بالنادي، وصولا لعقود لاعبيه واختيار مدربه.