سحب راموس لذراع صلاح محظور في الجودو

قال الاتحاد الأوربي للجودو، الأحد، إن عملية سحب سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، لذراع المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، هي حركة محظورة في اللعبة.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد القاري للجودو بتويتر، قال الاتحاد "ما قام به سيرخيو راموس مع محمد صلاح حركة ممنوعة في لعبة الجودو، لكن في كرة القدم فإنها كافية لتتوج بدوري أبطال أوربا".

وأضاف البيان "هناك أسباب قوية أدت إلى منع تلك الحركة التي تسمى (واكي جاتامي)، وحظرها على لاعبي الجودو لخطورتها والإصابة الخطيرة التي من الممكن أن تلحق بأي لاعب".

وتعمد راموس سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما أثناء مباراة نهائي أبطال أوربا لكرة القدم، ليسقط النجم المصري على كتفه ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح، التحامل على الإصابة، لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وفي وقت سابق اليوم، قال صلاح عن إصابته، في تغريدة له بموقع تويتر "لقد كانت ليلة صعبة جدًا ولكنني مقاتل، على الرغم من كل الاحتمالات الممكنة، إلا أنني سأتواجد في روسيا من أجل جعلكم فخورين دومًا بي. حبكم ودعمكم لي سيعطيني القوة التي أحتاجها دائمًا".

ويعول المصريون على صلاح كثيرًا في قيادة منتخبه الوطني في مونديال روسيا الذي تعود له مصر بعد غياب أكثر من ربع قرن.