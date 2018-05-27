البث الحي
رياضة

مدافع ليفربول: إصابة صلاح وراء ضياع لقب أبطال أوربا

إصابة محمد صلاح نتيجة تداخل عنيف من جانب سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد
إصابة محمد صلاح نتيجة تداخل عنيف من جانب سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد
27/5/2018

أرجع مدافع ليفربول الإنجليزي سبب هزيمة فريقه في نهائي دوري أبطال أوربا إلى إصابة نجم الفريق المصري محمد صلاح.

وقال جيني فينالدوم مدافع ليفربول إن فريقه كان الأفضل سيطرة واستحواذًا في الفترة التي كان محمد صلاح موجودًا داخل أرضية الملعب أمام ريال مدريد الإسباني.

وفي تصريح لموقع النادي الإليكتروني، أكد فينالدوم "مع محمد صلاح كنا فريقًا أفضل، إنه يجعل الأمور أسهل بالنسبة للاعبين الآخرين في خط الوسط والهجوم وأيضًا الدفاع، لأنه من المفترض أن يفكروا به لأنه لاعب خطير فعلًا".

وأضاف "عندما خرج صلاح كان هذا يعني أن هناك مشكلة قد نقصت بالنسبة لهم، لذلك أعتقد أن ذلك ساعدهم ولم يساعدنا".

وأوضح فينالدوم "بدأنا بشكل جيد، أول 30-35 دقيقة أعتقد أننا قمنا بعمل رائع ومنعناهم من اللعب وكل شيء، صنعنا بعض الفرص لتسجيل هدف، ولكن أعتقد أنه بعد إصابة صلاح كان الوضع صعبًا حقًا علينا".

واختتم تصريحاته بالقول "أنا حزين حقًا، لكن إذا نظرت إلى ما فعلناه هذا الموسم، أعتقد أننا يمكن أن نفخر بأننا وصلنا إلى النهائي ونأمل أن نتعلم منه ونأخذ معنا هذا التجربة إلى الموسم التالي".

وفشل ليفربول في التتويج بلقب دوري الأبطال بعد هزيمته أمس السبت من ريال مدريد بهدف لثلاثة أهداف.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)