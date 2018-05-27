طبيب منتخب مصر متفائل بمشاركة صلاح في كأس العالم

قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إن إصابة محمد صلاح عبارة عن "جزع في أربطة مفصل الكتف الأيسر" وذلك بعد خضوعه لفحص بالأشعة (السبت).

وقال أبو العلا عبر صفحة الاتحاد المصري للعبة على فيسبوك إنه "متفائل بقدرة صلاح على اللحاق بمباريات مصر في كأس العالم" وفقا لهذا التشخيص الذي أبلغه به الجهاز الطبي لنادي ليفربول هاتفيا عقب المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وانتهت المشاركة الأولى لصلاح، هداف ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا بالدموع عندما خرج في الدقيقة 31 مصابا في كتفه أمام ريال مدريد الذي فاز 3-1.

وسقط صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورغن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد تداخل عنيف من جانب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

لكن صلاح، الذي سيحمل آمال مصر في كأس العالم، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا لاعب إنجلترا.

ورفض الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر استباق الأحداث مفضلا التريث حتى تتضح كافة المعلومات حول إصابة اللاعب.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى إيطاليا لإقامة معسكر هناك استعدادا لمواجهة كولومبيا يوم الجمعة المقبل قبل التوجه يوم الثلاثاء التالي إلى بلجيكا لملاقاة منتخبها في ختام المعسكر الأخير للفريق قبل المشاركة في كأس العالم.

وتخوض مصر نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الأرض والضيافة وأوروجواي والسعودية.

ومن المقرر أن ينضم صلاح وزميله أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي، الذي فشل في الصعود للدوري الممتاز عقب خسارته أمام فولهام 1-صفر السبت، إلى معسكر مصر في إيطاليا خلال اليومين المقبلين.