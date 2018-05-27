صلاح يغرد للمرة الأولى بعد إصابته

غرد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى عقب إصابته في نهائي دوري أبطال أوربا.

وكتب صلاح: " كانت ليلة عصيبة، لكني مقاتل. على الرغم من الضجيج، واثق أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم تشعرون بالفخر. حبكم ودعمكم سيعطيني القوة التي أحتاجها."

وأصيب صلاح في الشوط الأول من لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا مساء السبت، ما أجبره على الخروج من المباراة بإصابة خطيرة في الكتف والدموع تملأ عينيه.

ونتجت الإصابة عن تداخل عنيف من جانب سيرجيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد.

وحاول صلاح معاودة اللعب لكن بدا أن الآلام عاودته ما اضطر المدرب يورغن كلوب إلى إخراجه، ليحل محله آدم لالانا في الدقيقة 33 من المباراة.

وأدت إصابة صلاح وخروجه إلى صدمة مشجعي ليفربول.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 3-1 وإحرازه اللقب.