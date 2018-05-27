راموس يوجه رسالة لصلاح.. ومدرب ليفربول يبدي غضبه

وجه قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح على حسابه بموقع تويتر.

جاء ذلك بعد أن تسبب راموس في إصابة صلاح وخروجه من الملعب في مباراة نهائي دوري أبطال أوربا بين ريال مدريد وليفربول مساء السبت في كييف، والتي انتهت بفوز مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكتب راموس "أحياناً تظهر لك كرة القدم جانبها الجيد، وفي أوقات أخرى تظهر لك جانبها السيء. قبل كل شيء نحن زميلان". مختتما تغريدته بتمنياته بالشفاء العاجل لصلاح.

من جانبه، أبدى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول استياءه إزاء التدخل العنيف الذي تعرض له النجم صلاح وتسبب في خروجه مصابا بعد نحو 30 دقيقة من بداية المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا.

وقال كلوب في حديثه بشأن خروج صلاح "كانت لحظة فارقة في المباراة.. لقد كان صراعا عنيفا، يشبه المصارعة شيئا ما. إنها إصابة قوية وصدمة لاعبينا كانت واضحة".

من ناحية أخرى، دافع كلوب عن الألماني لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول الذي تسبب بشكل كبير في الهزيمة.

وقال كلوب إنه ليس هناك داع للحديث كثيرا بشأن لويس كاريوس الذي ارتكب خطأين فادحين تسببا في هدف تقدم الريال عن طريق كريم بنزيمة وكذلك الهدف الثالث الذي أحرزه جاريث بيل.

وأضاف "أشعر بالأسف له، لقد ظهر بشكل رائع طوال الموسم.. الأخطاء كانت واضحة. هو يعرف ذلك.. وعليه التعامل مع الأمر، وكذلك نحن".

وتابع المدرب الألماني "لا يفترض بنا التحدث كثيرا بهذا الشأن. لم يكن يومه بالطبع".