حارس ليفربول يتمنى عودة الزمن للوراء

قال لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول الإنجليزي إنه يتمنى لو عاد بالزمن إلى الوراء ليمحو الأخطاء التي ارتكبها في مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني.

وارتكب كاريوس خطأين فادحين تسببا في الهدفين الأول والثالث لريال مدريد، إذ حاول إرسال الكرة بيده إلى أحد زملائه في الدقيقة 51، لكن الكرة ارتطمت بقدم بنزيمة المتربص وتهادت إلى داخل الشباك، كما لم يحسن الحارس التعامل مع كرة سددها جاريث بيل من مسافة بعيدة في الدقيقة 84 لتمر الكرة بغرابة شديدة من بين يدي الحارس الألماني وتسكن الشباك.

وقال كاريوس عقب المباراة في تصريحات لإذاعة توك سبورت "لا أشعر بشيء الآن. فاليوم أضعت على فريقي المباراة… لو كان بإمكاني العودة بالزمن لفعلت… أعتذر لفريقي، وأعرف أنني تسببت في هزيمته".

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، انخرط كاريوس في البكاء واعتذر لزملائه، كما توجه إلى مدرجات جماهير ليفربول الحاضرة في كييف، وقدم لها الاعتذار.

وقال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أقدر فعلا حالته، لا أحد يتمنى ذلك (الموقف)… الأخطاء كانت واضحة، ولكن لا يفترض بنا الحديث بهذا الشأن… هو يعرفها وأنا أعرفها وأنتم كذلك".

وتعرض كاريوس لحملة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه الكارثي في مباراة أمس، كما استحوذ على عناوين بعض الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأحد.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" صورة لكاريوس مرتكزا على يديه وركبتيه، وعلقت عليها بعنوان "كارثة كاريوس منحت الفوز لريال".

لكن كان هناك العديد ممن أبدوا تعاطفهم مع الحارس الألماني البالغ من العمر 24 عاما.

فقد ذكر نادي نابولي الإيطالي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر "ارفع رأسك. أي لاعب يمكن أن يمر بمباراة سيئة. نحن بنادي نابولي نعانقك"، كما قال فرانك لامبارد لاعب خط وسط تشيلسي السابق إنه "حزين" من أجل كاريوس.

وأضاف لامبارد "هذا الأمر سيلازمه طوال حياته.. لم يكن يقصد هذا ولكن ذلك كلف الفريق المباراة".

كذلك أبدى ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول بعض التعاطف، قائلا في تصريحات لشبكة بي.تي.سبورت "لا أحد يرتكب خطأ عن عمد… كان سلوكا جيدا أن يتوجه للجماهير (للاعتذار). أنا معجب به لاعترافه بالخطأ والاعتذار".

وأضاف "هؤلاء المشجعون لليفربول سيدعمونك عندما تمر بأوقات عصيبة، وسيدعمونك أيضا عندما تكون على القمة على المستوى العالمي… ولكن لا مفر من أنه سيعيش أشهرا قليلة صعبة. إنه سيقضي صيفا صعبا".

وأبدى كلوب أمله في أن ينجح كاريوس وكذلك الفريق في التخلص من مشاعر خيبة الأمل بشكل سريع، وقال كلوب "عليه أن يتعامل مع الأمر، وكذلك نحن. وسنفعل".