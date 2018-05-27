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الأهلي المصري يرد على تركي آل الشيخ

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري
محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري
27/5/2018

أصدر النادي الأهلي المصري اليوم الأحد أول رد رسمي على تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي.

فقد أرسل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي خطابا إلى وزير الرياضة يطلب فيه تشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ للنادي.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن ذلك الطلب يأتي بهدف "التأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة".

وكان آل الشيخ قد أصدر بيانا قبل يومين سرد فيه سلسلة طويلة من الأحداث، كانت محطتها الأبرز دعمه المادي لإدارة الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب حتى قبل انتخابها بمبالغ وصلت لـ 260 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 17.8 جنيه).

وكشف البيان علاقة الوزير السعودي بكل تفاصيل القرارات المتعلقة بالنادي الأهلي، بدءا من مساهمته بإيصال الخطيب لسدة الرئاسة بعد أن دعمه بستة ملايين جنيه في الحملة الانتخابية، مرورا بمشروع بناء ملعب خاص بالنادي، وصولا لعقود لاعبيه واختيار مدربه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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