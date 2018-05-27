الألماني كروس: أتمنى رؤية صلاح وكارفاخال في المونديال

أعرب الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم (الأحد) أمنيته لرؤية المصري محمد صلاح والإسباني داني كارفاخال في مونديال روسيا.

وفي تغريدة للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال "لا أريد أن أنسى التمني لصديقي داني كارفاخال ومحمد صلاح الشفاء العاجل، ورؤيتهما في كأس العالم".

وكان الثنائي صلاح وكارفاخال قد غادرا ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا أمس (السبت) بعد تعرضهما لإصابات قوية.

وتوج ريال مدريد بلقب أبطال أوربا للمرة الثالثة على التوالي بالتغلب على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف.