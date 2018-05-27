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أبو تريكة يطالب الأهلي المصري برد أموال آل الشيخ

27/5/2018

غرد نجم مصر السابق والنادي الأهلي محمد أبو تريكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متحدثا عن أزمة المستشار بالديون الملكي السعودي تركي آل الشيخ مع النادي الأهلي المصري.

وكتب أبو تريكة مجموعة من التغريدات بدأها "الأهلي فوق الجميع. أتمنى من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة."

وأعلن أبو تريكة تنازله عن مستحقاته المالية لدى النادي الأهلي على أن توضع في حساب مصرفي لدفع الأموال التي قدمها آل الشيخ.

وكتب أبو تريكة في تغريدة أخرى "لنساهم معا في محو الحزن والألم الذي أصابنا جميعا جراء الأمور الأخيرة. ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدي النادي على أن توضع في هذا الحساب".

ووجه أبو تريكة حديثه لـ  آل الشيخ قائلا "وكلمة أخيرة لمعالي الوزير نعلم أنك تحب الأهلي، ولكنك أخطأت في حقه. من يحب الأهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته ولا ينتظر المقابل هكذا تعلمنا في مدرسة الأهلي".

واختتم نجم الأهلي السابق تغريداته بالحديث لمجلس إدارة النادي، قائلا: "وكلمة لمجلس إدارة نادينا الكبير أعلم أنكم تحبون وتعشقون الأهلي فيكم من هم أساطير لهذا النادي وسيبقون أساطيره، وفيكم من تربي وكبر في هذا النادي، نشعر بحزن وألم لا أعرف كيف تزيلوه من قلوبنا وصدورنا. سامحوني لا أملك سوى هذه الكلمات اكتبها على الملأ لأنني لست بينكم. ضعوا الأهلي فوقكم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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