طبيب منتخب مصر: ننتظر تقرير إصابة صلاح

قال محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، إنه ينتظر معرفة التقرير الطبي عن إصابة محمد صلاح قبل انضمامه لبعثة الفريق الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل.

وانتهت مشاركة صلاح، هداف ليفربول، الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا بالدموع عندما خرج هداف منتخب مصر مصابا في كتفه أمام ريال مدريد الذي فاز 3-1.

وسقط صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورغن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

لكن صلاح، الذي سيحمل آمال مصر في كأس العالم، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا لاعب إنجلترا.

وأضاف أبو العلا عبر صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك: "بناء على اتصال هاتفي مع الجهاز الطبي في ليفربول فإن إصابة صلاح في مفصل الكتف وسيتم عمل أشعة اليوم على مكان الإصابة لتحديد مداها والعلاج المناسب لها والمدة التي سيستغرقها".

ورفض الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر استباق الأحداث مفضلا التريث حتى تتضح كافة المعلومات حول إصابة اللاعب.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى إيطاليا لإقامة معسكر هناك استعدادا لمواجهة كولومبيا يوم الجمعة المقبل قبل التوجه يوم الثلاثاء التالي إلى بلجيكا لملاقاة منتخبها في ختام المعسكر الأخير للفريق قبل المشاركة في كأس العالم.

وتخوض مصر نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الأرض والضيافة وأوروغواي والسعودية.

ومن المقرر أن ينضم صلاح وزميله أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي، الذي فشل في الصعود للدوري الممتاز عقب خسارته أمام فولهام 1-صفر، إلى معسكر مصر في إيطاليا خلال اليومين المقبلين.