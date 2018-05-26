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شاهد: ريال مدريد الإسباني بطل أوربا للمرة الثالثة عشرة

26/5/2018

واصل ريال مدريد الإسباني كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم وعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بتغلبه 3-1 على ليفربول الإنجليزي بالمباراة النهائية للبطولة.

وتوج الريال (الملكي) بلقبه الثالث عشر في تاريخ البطولة والثالث على التوالي فيما تجمد رصيد ليفربول عند خمسة ألقاب.

ويدين الريال بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى نجمه الويلزي البديل غاريث بيل الذي لعب في وسط الشوط الثاني ليسجل هدفين للفريق كما يدين بالفضل إلى الألماني لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول الذي يسأل عن اثنين من الأهداف الثلاثة للريال.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم افتتح الريال التسجيل عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 51 ثم تعادل السنغالي ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 56 فيما أضاف البديل بيل هدفي الريال الآخرين في الدقيقتين 64 و84.

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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