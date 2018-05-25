مواجهة خاصة بين رونالدو وصلاح في نهائي أبطال أوربا

ستركز الأضواء غدًا السبت في نهائي دوري أبطال أوربا بين ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي على أهم عنصرين في صفوف الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.

وسيكون الصراع استثنائيًا بين الثنائي رونالدو وصلاح فكلاهما لديه الرغبة والطموح في تحقيق اللقب القاري على أمل الاقتراب خطوات من المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي سيتم منحها للأفضل مطلع العام المقبل.

رونالدو سجل 4 أهداف في نهائي دوري الأبطال وهو الرقم الأعلى، وأصبح أول لاعب يسجل في نهائيين متتاليين في الشكل الجديد للبطولة وكان أول من فعل ذلك في النسخة القديمة هو فرانز روث عامي 1975 و1976.

كما يملك رونالدو فرصة أخرى ليصبح أول لاعب يسجل في 4 نهائيات من دوري الأبطال، حيث سبق له التسجيل في 3 نهائيات، 2008 مع مانشستر يونايتد، و2014 و2017 مع ريال مدريد.

ويعد رونالدو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في نهائيات دوري أبطال أوربا في نظام البطولة الحديث منذ عام 1993 برصيد 4 أهداف، لكن ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد هو من يملك الرقم القياسي منذ تأسيس البطولة عام 1955، حيث أحرز الأرجنتيني الأسطورة 5 أهداف في النهائي.

ويسعى النجم البرتغالي لتسجيل هدفين في المباراة النهائية للبطولة غدًا لتحطيم رقم دي ستيفانو ورفع رصيده إلى 6 أهداف.

ويأمل رونالدو في تحطيم رقمه السابق، وذلك في حالة تسجيله ثلاثة أهداف في لقاء الغد ليرفع رصيده من الأهداف إلى 18 هدفا بفارق هدف وحيد عن نسخة دوري الأبطال عام 2014.

وسجل رونالدو مع الريال الموسم الحالي 44 هدفًا في مختلف المسابقات التي خاضها الملكي، بواقع 26 هدفًا في "الليغا"، و15 هدفًا في دوري الأبطال، وهدفين في كأس العالم للأندية وهدف واحد في كأس السوبر الإسباني.

وعلى صعيد الجوائز الفردية في العام الحالي، حقق رونالدو الكرة الذهبية، وأفضل لاعب في أوربا، وأفضل لاعب في العالم، وهداف كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، قدم المصري صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول وفرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ويأمل في أن يكون أول لاعب مصري يتوّج بدوري أبطال أوربا.

ونجح صلاح في معادلة الرقم القياسي في عدد الأهداف التي أحرزها في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد بـ 32 هدفًا، كما أصبح أول لاعب إفريقي في التاريخ يتخطى حاجز 30 هدفًا.

وسجل صلاح في الموسم الحالي 44 هدفًا بواقع 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، و10 أهداف في دوري الأبطال، وهدف واحد في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، إضافة لهدف واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، حقق صلاح جائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" من قبل الاتحاد المحلي للعبة وأخرى بتصويت الجماهير، إضافة إلى لاعب الموسم في ليفربول بتصويت اللاعبين والجمهور، وأفضل لاعب من جائزة رابطة النقاد الرياضيين، وأفضل لاعب أفريقي.

وبالنظر إلى المقارنة بين اللاعبين في الموسم الحالي لدوري الأبطال، يتفوق رونالدو تهديفيًا على صلاح، بفارق 5 أهداف.

إلّا أن النجم المصري يمتلك رقمًا مميزًا في مسابقة دوري أبطال أوربا بصناعة 4 أهداف لزملائه من خلال تمريرات حاسمة، مقابل هدفين اثنين اكتفى بصناعتهما النجم البرتغالي لرفاقه.