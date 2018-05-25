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مشجعو ليفربول يعانون لحضور النهائي الأوربي

السبل تتقطع بمشجعي ليفربول بسبب مشاكل الطيران الأوكرانية
السبل تتقطع بمشجعي ليفربول بسبب مشاكل الطيران الأوكرانية
25/5/2018

تقطعت السبل بحوالي ألف من مشجعي ليفربول بعد إلغاء رحلات طيران إلى العاصمة الأوكرانية كييف التي تستضيف نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم غدا (السبت).

وكانت رحلات طيران (شارتر) تم ترتيبها لنقل الجماهير التي ستحضر المباراة ضد ريال مدريد لكن شركة وورلد تشويس سبورتس قالت في موقعها على الإنترنت إنها اضطرت لإلغائها بسبب عدم وجود أماكن لهبوط الطائرات في مطار بوريسبيل في كييف.

ويحاول مشجعو ليفربول القيام بترتيبات في اللحظات الأخيرة من أجل السفر.

وتساءل أحد المشجعين في حسابه على تويتر "ألغت وورلد تشويس سبورتس رحلة طيران ابني البالغ من العمر 18 عاما إلى كييف. يشعر بالإحباط. هل يمكن لأحد الحصول له على مقعد في طائرة خاصة؟".

وحجز العديد من المشجعين مع الشركة السياحية بسبب التكاليف وصعوبة الوصول إلى كييف.

وقال بعض من نجح في الوصول للعاصمة الأوكرانية إنهم دفعوا ما يصل إلى سبعة آلاف دولار لمشاهدة فريقهم.

وقال ليفربول في بيان بموقعه على الإنترنت إن حوالي ألف مشجع تأثروا بفوضى السفر. وتم إلغاء ثلاث رحلات طيران في المجمل.

لكن قد يكون هناك مساعدة من بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو الذي يرأس الآن بلدية كييف.

وتحدث جو أندرسون رئيس بلدية ليفربول إلى كليتشكو في محاولة لحل المشكلة وقال (الجمعة) إنه يتفاوض مع شركة طيران قد تنجح في تسيير رحلتين أو ثلاث إلى كييف (السبت).

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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