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شاهد: وصول ليفربول إلى كييف استعدادا لنهائي أبطال أوربا

24/5/2018

وصل فريق ليفربول الإنجليزي إلى العاصمة الأوكرانية كييف الخميس استعدادا لخوض المباراة النهائية لمسابقة أبطال أوربا أمام ريال مدريد الإسباني السبت المقبل.

ويسعى ليفربول للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2005، فيما يتطلع الريال لأن يكون أول فريق يحتفظ بالبطولة بنظامها الحديث ثلاثة مواسم متتالية، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق الفائزة بالكأس. وفاز الريال بلقب البطولة 12 مرة.

وأكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن جيمس ميلنر وإيمري تشان لاعبي الفريق سيكونان جاهزان تماما لخوض النهائي أمام الريال.

وافتقد ليفربول خدمات تشان منذ شهر مارس/ آذار الماضي بعد تعرضه لإصابة بالغة، لكنه شارك بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الأخيرة في مدينة ماربيا الإسبانية. كما تعافى ميلنر من إصابة بسيطة تعرض لها مؤخرا.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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