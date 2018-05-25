شاهد| زيدان: لسنا الفريق المرشح للتتويج بأبطال أوربا

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إن فريقه ليس المرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وأكد زيدان (الجمعة)، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي (السبت) في المباراة النهائية لدوري الأبطال على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف: "نحن نعرف أن حظوظنا تمامًا مثل ليفربول ولسنا الفريق المرشح للتتويج بالنسخة الحالية للبطولة القارية".

وأضاف "كلاعب كنت أفضل بقليل من الألماني يورغن كلوب ولكن كمدرب لدي احترام كبير له لأنه قام بعمل استثنائي".

وأوضح زيدان "سنعاني في مباراة السبت وهذا أمر أكيد لكن سنحاول جعل المعاناة أقل ما يمكن، للعبور باللقاء إلى بر الأمان".

وتابع "أنا سعيد بلعب نهائي آخر، اللحظة التي سنعيشها يوم الغد قد لا نعيشها مرة أخرى".

وعن سلامة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال زيدان: "كريستيانو رونالدو يبدو في حالة جيدة وهو يعيش من أجل لعب مثل هذه المباريات الهامة".

وأضاف "أشعر بأنني أحصل على التقدير تارة وأحيانًا أخرى لا، لكن المهم هو أن أكون راض بما أقدمه للفريق لأنك لا تتحكم بما يقوله عنك الناس".

وسيكون نهائي النسخة الحالية سيناريو مكررًا لنهائي البطولة عام 1981، وجمعت بين الفريقين، وحسمها ليفربول لصالحه بهدف نظيف أحرزه آلان كنيدي في الدقيقة 82.

ويسعى النادي الملكي للثأر من ليفربول بعد 37 عامًا، والتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.