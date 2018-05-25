البث الحي
رياضة

شاهد| زيدان: لسنا الفريق المرشح للتتويج بأبطال أوربا

25/5/2018

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إن فريقه ليس المرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وأكد زيدان (الجمعة)، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي (السبت) في المباراة النهائية لدوري الأبطال على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف: "نحن نعرف أن حظوظنا تمامًا مثل ليفربول ولسنا الفريق المرشح للتتويج بالنسخة الحالية للبطولة القارية".

وأضاف "كلاعب كنت أفضل بقليل من الألماني يورغن كلوب ولكن كمدرب لدي احترام كبير له لأنه قام بعمل استثنائي".

وأوضح زيدان "سنعاني في مباراة السبت وهذا أمر أكيد لكن سنحاول جعل المعاناة أقل ما يمكن، للعبور باللقاء إلى بر الأمان".

وتابع "أنا سعيد بلعب نهائي آخر، اللحظة التي سنعيشها يوم الغد قد لا نعيشها مرة أخرى".

وعن سلامة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال زيدان: "كريستيانو رونالدو يبدو في حالة جيدة وهو يعيش من أجل لعب مثل هذه المباريات الهامة".

وأضاف "أشعر بأنني أحصل على التقدير تارة وأحيانًا أخرى لا، لكن المهم هو أن أكون راض بما أقدمه للفريق لأنك لا تتحكم بما يقوله عنك الناس".

وسيكون نهائي النسخة الحالية سيناريو مكررًا لنهائي البطولة عام 1981، وجمعت بين الفريقين، وحسمها ليفربول لصالحه بهدف نظيف أحرزه آلان كنيدي في الدقيقة 82.

ويسعى النادي الملكي للثأر من ليفربول بعد 37 عامًا، والتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)