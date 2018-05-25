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راموس: لا يمكن مقارنة صلاح برونالدو وميسي.. لماذا؟

المصري محمد صلاح (يسار) والبرتغالي كريستيانو رونالدو
المصري محمد صلاح (يسار) والبرتغالي كريستيانو رونالدو
25/5/2018

قال سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني إنه لا يمكن مقارنة المصري محمد صلاح بالثنائي الكروي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاءت تصريحات راموس في مؤتمر صحفي قبل مباراة الريال، السبت، أمام ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد راموس "محمد صلاح قدم موسما عظيما، لكن لا يمكن مقارنته بكريستيانو رونالدو ولا ميسي لأنهما من كوكب آخر، وهو لم يصل بعد إلى هذا المستوى".
وأضاف "يجب علينا في مباراة الغد بذل أقصى جهد وتركيز لمحاولة عدم تلقي أي أهداف في مرمانا".

وأوضح راموس "كلما تم تسليط الضوء أكثر على قوة الخصم كلما كانت قيمة الفوز عليه أكثر أهمية، وعلينا أن نكون واقعيين ونعلم تمامًا بأننا أقصينا أندية هي الأقوى في دورياتها".

واختتم قائد الملكي تصريحاته بالقول "الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال هو الأفضل في العالم، لا يهم ما يقال لأنه يومًا ما ينتقدونك ويومًا آخر يضعونك فوق السحاب".

وسيكون نهائي النسخة الحالية سيناريو مكررًا لنهائي البطولة عام 1981، وجمعت بين الفريقين، وحسمها ليفربول لصالحه بهدف نظيف أحرزه آلان كنيدي في الدقيقة 82.

ويسعى النادي الملكي للثأر من ليفربول بعد 37 عامًا، والتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.

المصدر : الأناضول
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