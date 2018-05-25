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رياضة|بريطانيا

"جدارية" ضخمة لمحمد صلاح وسط مدينة ليفربول

أحد الفنانين قام برسم صورة جدارية لمهاجم ليفربول محمد صلاح بأحد شوارع المدينة
أحد الفنانين قام برسم صورة جدارية لمهاجم ليفربول محمد صلاح بأحد شوارع المدينة
25/5/2018

قام أحد الفنانين برسم صورة جدارية لمهاجم ليفربول محمد صلاح بأحد شوارع المدينة (الجمعة) قبل نهائي دوري أبطال أوربا بين الفريق الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (السبت).

وتألق صلاح بشكل ملفت في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وسجل رقما قياسيا بلغ 32 هدفا وساعد فريقه على بلوغ نهائي أرفع مسابقة للأندية في أوربا للمرة الأولى منذ 2007.

وجرى تكليف الرسام المحلي جاي مكنلي برسم صورة ضخمة مساحتها 6 في 3 أمتار للاعب المصري في أحد الشوارع المزدحمة بوسط المدينة.

ورسم مكنلي الصورة بعدة ألوان وظهر فيه اللاعب الذي حاز على إعجاب المشجعين في أنحاء العالم وهو يبتسم ابتسامة خفيفة.

وانتشرت صور مماثلة على الجدران في شوارع القاهرة وفي قريته نجريج بدلتا مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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