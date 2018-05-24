البث الحي
رياضة|مصر

شاهد| تركي آل الشيخ للسيسي: أتمنى إصابة محمد صلاح قبل كأس العالم

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية
تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية
24/5/2018

أعرب رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ عن رغبته في غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن بطولة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، ولو بداعي الإصابة.

جاءت تصريحات الشيخ خلال برنامج رياضي سعودي وقال خلالها إنه التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال وجوده في القاهرة ضمن الوفد السعودي لاجتماعات وزراء الرياضة العرب.

وأوضح أن وزيري الرياضة العراقي والليبي طلبا مشاركة المنتخب المصري في مباريات ودية مع منتخبات بلديهما، ما دفع الشيخ إلى طلب الكلمة ومطالبة السيسي بأن تكون هذه المباريات قبل كأس العالم.

وأضاف أن إجراء المباريات قبل كأس العالم يرفع احتمالية إصابة اللاعبين المصريين، وخصوصا لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، قبل المونديال الذي ينطلق الشهر المقبل.

وتلعب مصر مع السعودية في مجموعة واحدة في بطولة كأس العالم بروسيا.

 

وأعادت تصريحات الشيخ، التي أدلى بها الأربعاء، للأذهان تغريدة سابقة له في شهر مارس على تويتر قال فيها عن صلاح: "لازم يوحشنا قبل كأس العالم".

تصريحات الشيخ تزامنت مع انتقادات واسعة له في مصر أيضا بعد الكشف عن تدخله في تعاقد النادي الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي تعاقد معه اتحاد جدة السعودي.

وقال آل الشيخ، الذي يحمل لقب "الرئيس الشرفي" للنادي الأهلي المصري، في مقابلة مع برنامج رياضي سعودي إن دياز كان قريبا من التعاقد مع ناد عربي، لكنه تدخل وقال: "الفرق السعودية أولى".

وتسببت تصريحات آل الشيخ في غضب واسع بين مشجعي النادي الأهلي المصري، الذين انتقدوا تدخله في إدارة النادي الأهلي بهذه الطريقة.

ودشن مشجعو النادي الأهلي هاشتاج #تركي_برا_الاهلي الذي كان من بين أعلى الهاشتاجات تداولا في مصر منذ الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

المصدر : الجزبرة مباشر
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)