شاهد: السفير البريطاني في القاهرة يعلم مشجعي ليفربول نطق اسم صلاح

نشر السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن فيديو على صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان خبر عاجل وجهه لمشجعي ليفربول.

وبدأ كاسن حديثه في الفيديو قائلا: "مشجعو نادى ليفربول، لقد قضى معكم عام، أعتقد حان الوقت لتعرفوا الحقيقة، اسمه ليس مو ساليه.. اسمه مو صلاح، لكن لا تأخذوا كلامي، ولنسمع كيف ينطقها المصريون."

وكتب الحساب الرسمي للسفارة إلى جانب الفيديو " إلى كل مشجعي ليفربول بعد النجاح الساحق لازم نقولكم الحقيقة. ماسموش ‘مو صلاه’ اسمه ‘مو صلاح’.. ‫حرف ال ‘ح’ لازم يدخل الإنجليزي.. بالتوفيق يا أبو مكّة".

وظهر خلال الفيديو مجموعة من المصريين ينطقون اسم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويأتي التسجيل المصور قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوربا يوم السبت المقبل.