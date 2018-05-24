شاهد: إنيستا ينضم إلى فيسيل كوبي الياباني

بدأ أندريس إنيستا لاعب وسط إسبانيا فصلا جديدا في مسيرته الرياضية بانضمامه الخميس إلى نادي فيسيل كوبي الياباني بعد 16 عاما مليئة بالنجاح مع برشلونة.

وتم تقديم قائد برشلونة السابق البالغ من العمر 34 عاما، والذي أمضى مسيرته بأكملها باستاد نو كامب، في مؤتمر صحفي في طوكيو بواسطة هيروشي ميكيتاني، مالك كوبي، وسيرتدي إنيستا قميصه الشهير رقم 8 مع الفريق الياباني.

وقال إنيستا: "هذا يوم استثنائي. إنه تحد في غاية الأهمية بالنسبة لي ولمسيرتي" مضيفا أنه يحمل الكثير من الاحترام لكرة القدم اليابانية التي تمتلك العديد من اللاعبين الكبار.

وتابع: "وبالتالي أود المساهمة مع فريقي وإظهار أسلوبي في اللعب. لهذا السبب جئت إلى اليابان وعن طريق لعبي أتمنى الإسهام في تطوير النادي والكرة اليابانية".

ووصف ميكيتاني إنيستا بأنه "لاعب كرة القدم الأكثر احتراما في العالم"، وقال إن ضمه لن يساهم فقط في تعزيز مكانة النادي بل أيضا في الترويج للدوري الياباني.

وقال ميكيتاني، وهو أيضا رئيس شركة راكوتن الراعي الرئيسي لبرشلونة: "أتمنى أن يصبح الدوري الياباني بطولة يرغب العالم بأكمله في مشاهدتها".

وسينضم إنيستا، الذي ودع برشلونة بشكل مؤثر حين شارك في مباراته الأخيرة مع النادي الكتالوني يوم الأحد الماضي، إلى لوكاس بودولسكي، لاعب منتخب ألمانيا السابق الذي انتقل للنادي الياباني العام الماضي.

كما لعب مايكل لاودروب، لاعب برشلونة ومنتخب الدنمرك السابق، مع كوبي لموسم واحد في 1996-1997.

وسيحاول إنيستا مساعدة كوبي، الذي يحتل حاليا المركز السادس في الدوري الياباني بعد 15 مباراة على الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه. وكان أفضل مركز يحققه النادي هو السابع في 2016.

وفي برشلونة فاز إنيستا بالدوري الإسباني تسع مرات ودوري أبطال أوربا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا ست مرات.

وقبل أن يبدأ مغامرته اليابانية، سينضم إنيستا إلى منتخب إسبانيا الذي يستعد لكأس العالم في روسيا حيث سيتطلع لتحقيق لقبه الثاني.

وأحرز إنيستا الهدف الوحيد في نهائي 2010 ضد هولندا ليمنح إسبانيا لقبها الأول في كأس العالم. وهذا العام تبدأ إسبانيا مشوارها في المجموعة الثانية ضد البرتغال في سوتشي يوم 15 يونيو/حزيران وتلعب بعد ذلك ضد المغرب وإيران.