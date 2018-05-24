آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للأهلي المصري

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية إنه اعتذر عن عدم استكمال دوره كرئيس شرفي للنادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية السعودية في بيان عبر حسابه في فيسبوك "على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.. إلا أنني أجد نفسي مضطرا أن اعتذر عن (عدم الاستمرار في) رئاستي الشرفية".

وتعرض تركي آل الشيخ لانتقادات من جماهير الأهلي بداعي التدخل في شؤون النادي وتعارض دوره مع الرئيس الحالي محمود الخطيب.

وأعلن عن تولي تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للأهلي في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عند الإعلان عن مشروع تشييد استاد جديد للنادي.

وعقب خروج الأهلي من دور الثمانية بكأس مصر أمام الأسيوطي، كتب تركي آل الشيخ عبر فيسبوك "أعلن عن استعدادي لدعم الفريق بجهاز فني عالمي ولاعبين أجانب على أعلى مستوى" وذلك قبل أيام من استقالة المدرب حسام البدري.

وبعدما ربطته تقارير بدعم التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز قال آل الشيخ إنه تدخل في النهاية لتحويل وجهة المدرب إلى نادي الاتحاد السعودي.

وفي بيانه أوضح "في بعض المواقف كنت أتعامل بحسن نية وبطبيعتي لحبي الشديد في النادي الأهلي ويتم دائما تفسير الأمور بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وهو ما أحزنني كثيرا".

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت إن الخطيب دعا مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ في وقت لاحق.