رونالدو: عمري البيولوجي 23 عاما

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني إنه لا يخطط للاعتزال قريبا، وإنه يشعر أنه يقل عن عمره الحقيقي بعشر سنوات.

جاءت تصريحات رونالدو قبل خوض نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم أمام ليفربول يوم السبت المقبل، إذ يسعى رونالدو إلى التتويج باللقب القاري للمرة الخامسة.

وقال رونالدو (33 عاما)، الفائز خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم، في مقابلة مع التلفزيون الإسباني الأربعاء "في الوقت الحالي عمري البيولوجي 23".

وأضاف: "لا يزال أمامي وقت طويل ويمكنني الاستمرار حتى يصبح عمري 41. أشعر أني في حالة جيدة وأشعر بسعادة… سنخوض مباراة نهائية أخرى يوم السبت والجماهير تدعم كريستيانو".

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال للعام السادس على التوالي، حيث سجل 15 هدفا في 12 مباراة هذا الموسم. وإذا هز شباك ليفربول في كييف سيصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في أربع مباريات نهائية لكأس أوربا.

وتحمّل اللاعب البرتغالي مسؤولية إضافية لقيادة خط الهجوم في ظل معاناة كريم بنزيمة وجاريث بيل من فترات تراجع على مدار الموسم.

لكن رونالدو افتقر للحماس بخصوص تكهنات وسائل إعلام عن انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وقال رونالدو: "أنا هنا منذ ثماني سنوات، وقال الناس إن 50 لاعبا سينضمون لنا لكن في النهاية لم يأت أي لاعب".

وأضاف رونالدو: "أفضل اللاعبين موجودون بالفعل في مدريد. بيل وبنزيمة و(لوكاس) فاسكيز و(ماركو) أسينسيو كلهم معنا".