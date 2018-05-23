الإسباني إيمري يخلف فينغر في قيادة نادي أرسنال الإنجليزي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تعيين الإسباني أوناي إيمري ليكون مدربه الجديد بعد رحيل المخضرم أرسين فينغر في نهاية الموسم المنصرم، بعدما قاد الفريق لمدة 22 عاما.

وقال أرسنال (الأربعاء) على موقعه على الإنترنت إن إيمري (46 عاما) سيتولى القيادة الفنية بعدما قضى عامين في نادي باريس سان جيرمان، حيث قاده هذا الموسم للتتويج بثلاثية محلية من الألقاب.

وأعلن إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لأرسنال، تعيين المدرب الإسباني وقال: "أوناي يملك سجلا مذهلا من النجاح خلال مسيرته، ونجح في تطوير مجموعة من أبرز المواهب الشابة في أوربا، ويقدم كرة قدم مثيرة وهجومية وتتناسب مع أسلوب أرسنال بشكل مثالي".

وأضاف: "هو الشخص المثالي لقيادتنا للمضي قدما بسبب عمله الجاد وحماسه وامتلاكه للقيم داخل الملعب وخارجه".

وانتهى الموسم الأخير للفرنسي فينغر الذي يشغل منصبه منذ عام 1996، بشكل محبط إذ احتل أرسنال المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوربا للموسم الثاني على التوالي.

وقال إيمري إنه "متحمس" بخصوص محاولة السير على خطى فينغر وبدء "فصل جديد" مع هذا النادي اللندني.

وأضاف: "أنا سعيد جدا بالالتحاق بأحد أكبر الأندية في اللعبة. أرسنال يشتهر ويحظى بشعبية حول العالم بسبب أسلوب لعبه واعتماده على اللاعبين الشبان وملعبه الرائع والطريقة التي يدار بها".

وتابع: "أنا متحمس جدا لتولي المسؤولية من أجل بدء هذا الفصل الجديد في تاريخ أرسنال".

وقبل تدريب باريس سان جيرمان قضى إيمري ثلاثة مواسم في أشبيلية وقاد النادي الإسباني لإحراز لقب الدوري الأوربي ثلاث مرات.