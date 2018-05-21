البث الحي
رياضة

ناينغولان يعتزل دوليا بعد استبعاده من تشكيلة بلجيكا بكأس العالم

21/5/2018

أعلن راديا ناينغولان نهاية مسيرته في اللعب الدولي بعدما استبعده روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا من تشكيلة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل في مفاجأة كبيرة.

وأصر مارتينيز على أنه اتخذ هذا القرار لأسباب فنية ومن أجل مصلحة الفريق، بالرغم من الخلافات السابقة بين الطرفين لأسباب انضباطية.

وكتب ناينغولان، 29 عاما، على حسابه على تويتر بعد إعلان استبعاده من تشكيلة بلجيكا "وصلت مسيرتي الدولية إلى خط النهاية على مضض شديد".

وأكد مارتينيز أن الاعتماد على أسلوب هجومي لن يكون مناسبا لوجود ناينغولان الذي ساهم بشكل مؤثر في وصول روما إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوربا هذا الموسم.

لكن اللاعب نفسه، الذي أعلن تفكيره في الاعتزال الدولي العام الماضي بعدما استبعده مارتينيز أيضا، قال "لقد فعلت دائما كل شيء ممكن لتمثيل بلادي. أن تكون نفسك يمكن أن يكون مزعجا".

وأضاف "لسوء الحظ أن تكون صادقا ليس كافيا لبعض الناس".

وكان من المنتظر أن يعلن الإسباني مارتينيز تشكيلة من 23 لاعبا لكنه اختار إعلان تشكيلة من 28 لاعبا على أن يستبعد خمسة لاعبين بحلول الرابع من يونيو/ حزيران المقبل.

وستلعب بلجيكا مباراة ودية مع البرتغال في الثاني من يونيو حزيران وبعدها سيعلن مارتينيز تشكيلة كأس العالم النهائية.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي "نعرف أن راديا يلعب دورا مهما جدا في ناديه لكننا لا نستطيع أن نمنحه هذا الدور في تشكيلتنا".

وأضاف "السبب وراء عدم وجود راديا هو قرار فني بحت".

وتحتل بلجيكا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات وتحلم في ظل وجود وفرة في المواهب أن تحقق نتائج إيجابية بالاعتماد على لاعبين مثل إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي وكيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي.

وانضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد للتشكيلة المبدئية رغم معاناته مؤخرا من الإصابة وهو نفس حال القائد فينسن كومباني مدافع مانشستر سيتي.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)