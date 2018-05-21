ناينغولان يعتزل دوليا بعد استبعاده من تشكيلة بلجيكا بكأس العالم

أعلن راديا ناينغولان نهاية مسيرته في اللعب الدولي بعدما استبعده روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا من تشكيلة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل في مفاجأة كبيرة.

وأصر مارتينيز على أنه اتخذ هذا القرار لأسباب فنية ومن أجل مصلحة الفريق، بالرغم من الخلافات السابقة بين الطرفين لأسباب انضباطية.

وكتب ناينغولان، 29 عاما، على حسابه على تويتر بعد إعلان استبعاده من تشكيلة بلجيكا "وصلت مسيرتي الدولية إلى خط النهاية على مضض شديد".

وأكد مارتينيز أن الاعتماد على أسلوب هجومي لن يكون مناسبا لوجود ناينغولان الذي ساهم بشكل مؤثر في وصول روما إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوربا هذا الموسم.

لكن اللاعب نفسه، الذي أعلن تفكيره في الاعتزال الدولي العام الماضي بعدما استبعده مارتينيز أيضا، قال "لقد فعلت دائما كل شيء ممكن لتمثيل بلادي. أن تكون نفسك يمكن أن يكون مزعجا".

وأضاف "لسوء الحظ أن تكون صادقا ليس كافيا لبعض الناس".

وكان من المنتظر أن يعلن الإسباني مارتينيز تشكيلة من 23 لاعبا لكنه اختار إعلان تشكيلة من 28 لاعبا على أن يستبعد خمسة لاعبين بحلول الرابع من يونيو/ حزيران المقبل.

وستلعب بلجيكا مباراة ودية مع البرتغال في الثاني من يونيو حزيران وبعدها سيعلن مارتينيز تشكيلة كأس العالم النهائية.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي "نعرف أن راديا يلعب دورا مهما جدا في ناديه لكننا لا نستطيع أن نمنحه هذا الدور في تشكيلتنا".

وأضاف "السبب وراء عدم وجود راديا هو قرار فني بحت".

وتحتل بلجيكا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات وتحلم في ظل وجود وفرة في المواهب أن تحقق نتائج إيجابية بالاعتماد على لاعبين مثل إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي وكيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي.

وانضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد للتشكيلة المبدئية رغم معاناته مؤخرا من الإصابة وهو نفس حال القائد فينسن كومباني مدافع مانشستر سيتي.