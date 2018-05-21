شاهد: برشلونة يودع انيستا

أقام فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم حفلا لتكريم نجمه وقائده اندرياس انيستا الذي خاض مباراته الأخيرة مع الفريق الكتالوني مع ريال سوسييداد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال انيستا في الاحتفال، الذي جرى عقب المباراة في مدرجات كامب نو، "إنه يوم صعب بالنسبة لي ولكنني قضيت 22 عاما رائعة هنا، كان لي الشرف والفخر للدفاع عن هذا الشعار الأفضل في العالم".

وحملت جماهير برشلونة العديد من اللافتات لشكر انيستا الذي بدأ مشواره في أكاديمية النادي وقضى معه 16 عاما أحرز خلالها تسعة ألقاب في الدوري وأربعة في دوري أبطال أوربا وستة في كأس ملك اسبانيا.

وواصلت الجماهير التغني باسم انيستا بعد فترة طويلة من خروجه وعاد القائد مع زملائه بعد نهاية المباراة لحمل اللقب 25 في الدوري وأيضا كأس الملك الذي حصده في أبريل/ نيسان الماضي.