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رياضة|بولندا

شاهد: أعمال شغب توقف نهائي الدوري البولندي لكرة القدم

21/5/2018

توج ليغيا وارسو بلقب الدوري البولندي لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه بعدما تم اعتباره فائزا 3-صفر على ليخ بوزنان الذي قذف مشجعوه ألعابا نارية واقتحموا أرض الملعب الليلة الماضية.

وكان الفريق الزائر ليغيا وارسو متقدما 2-صفر حتى الدقيقة 77 عندما قام مشجعو الفريق المضيف بإلقاء الألعاب النارية مشاعل كما نزل بعضهم إلى أرض الملعب ما دفع الحكم إلى إنهاء المباراة وإعلان فوز ليغيا وارسو، بينما تدخل قوات مكافحة الشغب لإخراج المشجعين من أرض الملعب.

وقررت رابطة الدوري البولندي في وقت لاحق اعتبار ليغيا فائزا 3-صفر على ليخ الذي قال إنه لن يطعن على القرار.

وذكرت الرابطة في بيان: "نتيجة لهذا القرار رفع ليغيا رصيده إلى 70 نقطة وضمن لقب الدوري بينما يملك ليخ 60 نقطة ويحتل المركز الثالث".

واحتفل ليغيا وارسو بلقب الدوري اليوم الإثنين بعد يوم من المباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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