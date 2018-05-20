نجم ريال مدريد يصدر أغنيته الأولى

أعلن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد إصدار أغنيته الأولى التي اعتمد فيها على موسيقى الراب وتحمل اسم ‭‭’SR4’‬‬.

وكشف راموس عن الأنباء في حسابه على إنستغرام حيث ألمح إلى أن هناك المزيد في الطريق من راموس المغني.

وقال راموس "منزلي وبعض الأصدقاء والكثير من السحر وكانت هذه النتيجة. حياتي أغنية… والكثير من الكلمات لا تزال تكتب".

ويملك لاعبو كرة القدم تاريخا طويلا في تجربة حظوظهم على الصعيد الموسيقي. واتجه رونالدينيو نجم برشلونة السابق والدولي الأمريكي كلينت ديمبسي والدولي البرازيلي نيمار ولاعب وسط ريال مدريد السابق رويستون درينتي للموسيقى وأصدروا جميعا أغانيَ منفردة على مدار السنوات الماضية.