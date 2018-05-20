ليفاندوفسكي يقترب من الانتقال للدوري الإنجليزي

اقترب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم باين ميونخ الألماني من الانتقال للعب بالدوري الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لوسائل إعلام إنجليزية، فإن اللاعب أصبح قريبا للغاية من نادي تشلسي الذي يبحث عن تدعيم خط هجومه في ظل تأكيدات برحيل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا عن الفريق لعدم إثبات قدراته.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن اقتراب ليفاندوفسكي من تشلسي نتيجة لقيام وكيل أعماله بإيقاف مفاوضات ضم ريال مدريد الإسباني له تمهيدًا لانتقال البرازيلي نيمار جونيور قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وهذا الوكيل هو المكلف من قبل نيمار ووالده بمتابعة تطورات انتقال اللاعب من ملاعب الفرنسيين.

ويعد ليفاندوفسكي (29 عامًا) أحد أبرز المهاجمين في الساحة الأوربية والعالمية، ويمتلك إمكانيات كبيرة، وقد خاض السنوات الثمانية الأخيرة محترفًا في الدوري الألماني (البوندسليغا)، مع ناديي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

ويلعب ليفاندوفسكي مع منتخب بلاده منذ 2008، واقترب من خوض 100 لقاء دولي، وقد يصل له خلال مشاركته في مونديال روسيا يونيو/حزيران المقبل حيث تلعب بولندا في المجموعة الثامنة بجانب السنغال وكولومبيا واليابان.