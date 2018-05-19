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شاهد: تشلسي يهزم مانشستر يونايتد وينتزع كأس الاتحاد الإنجليزي

19/5/2018

انتزع فريق تشلسي (السبت) لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه.

وتغلب تشلسي على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

ومع حلول الدقيقة 22 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لتشلسي نفذها البلجيكي إيدين هازارد في الشباك مسجلًا الهدف الأول.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه تشلسي عن فرصة مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو مانشستر يونايتد هجومهم في محاولة لإدراك التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، من دون أن تتغير النتيجة ليخرج تشلسي فائزًا باللقب.

وبدا أداء يونايتد سيئا تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو في الشوط الأول، وعلى الرغم من تحسن مستوى الفريق بشكل كبير مع انطلاق الشوط الثاني فإنه لم يتمكن من معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والبالغة 13 مرة منهيا الموسم من دون أي ألقاب.

وأفلت تشلسي، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي، من عدة هجمات خطيرة في النهاية لكن الفريق دافع بشكل مميز ليحتفل كونتي بأول كأس محلية له كمدرب بعد مشاهدته لخسارة فريقه أمام أرسنال قبل نحو عام.

وعادل تشلسي نظيره توتنهام في عدد مرات التتويج بالبطولة بإجمالي 8 ألقاب لكل منهما.

ويعد أرسنال أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 13 لقبًا بفارق لقب وحيد عن مانشستر يونايتد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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