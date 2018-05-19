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اتصالات بين والد نيمار ومسؤولي ريال مدريد

نيمار رفقة والده
نيمار رفقة والده
19/5/2018

واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، اليوم السبت، الضغط على مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار يسعى للخروج وكسر حواجز باريس سان جيرمان للانتقال للريال هذا الصيف، رغم تأكيدات مسؤولي النادي الفرنسي على بقاء اللاعب لموسم أخر.

وأشارت الصحيفة لوجود رسائل نصية بين والد اللاعب ومسؤولين داخل ريال مدريد، وأن اللاعب بدأ بالفعل مساعيه للهروب من أسوار حديقة الأمراء، خاصة مع حالة القلق التي أصابت الباريسيين إثر عودة اللاعب من جديد إلى البرازيل بعد مران واحد عقب العودة من الإصابة.

وأكدت الصحيفة أن وكيل أعمال اللاعب أقنع مسؤولي الملكي بعدم التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بارين ميونخ الألماني، وصب اهتمامهم فقط خلال هذا الصيف على نيمار.

وغادر نيمار نادي برشلونة مطلع الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة هي الأغلى في عالم كرة القدم حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

المصدر : الأناضول
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