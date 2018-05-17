صراع بين ثلاثة أندية لخطف بوفون

دخلت ثلاثة أندية في صراع من أجل التعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون خلال فترة الانتقالات الصيفية وهي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي.

جاء الصراع الثلاثي بعدما أعلن بوفون في وقت سابق اليوم رحيله عن يوفينتوس مؤكدًا أنه يمتلك عروضًا وصلته قبل أيام.

ووفقًا لصحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت)، دخل الحارس البالغ من العمر 40 عامًا في محادثات مع ثلاثة أندية كبيرة للتعاقد معه الموسم المقبل.

وينتظر ريال مدريد الإسباني قرار اللاعب المخضرم بالاستمرار في الملاعب حتى يعرض عليه رسميًا الانضمام للفريق الملكي خاصة في ظل الصعوبة الكبيرة التي يواجهها في ضم دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما أشارت التقارير لاهتمام ليفربول الإنجليزي بالوضع الحالي لبوفون، ويسعى لتدعيم فريقه بحارس خبرة كبيرة مثل بوفون من أجل المنافسة مع الألماني لوريس كاريوس خاصة وأن رحيل البلجيكي سيمون مينوليه أصبح أمرًا أكيدًا.

ويعتبر باريس سان جيرمان أحد المهتمين أيضًا بالحارس وفقًا لهذه التقارير خاصة وأن حارس الفريق أريولا قريب للغاية من الدوري الإنجليزي هذا الصيف.

و يعد بوفون أحد أساطير حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم الإيطالية، بدأ بوفون مسيرته الاحترافية مع بارما في عام 1995، وحصل معه على كأس إيطاليا والدوري الأوربي وكأس السوبر الإيطالي، وكلها كانت في عام 1999.

وبعدها انتقل إلى يوفينتوس عام 2001، ليفوز معه في أول موسمين بلقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، منذ انتقاله ليوفينتوس، حقق بوفون معه لقب الدوري المحلي (9 مرات) إضافة للقبين آخرين تم إلغائهما، وكأس إيطاليا (4 مرات) وكأس السوبر الإيطالي بواقع خمس مرات.