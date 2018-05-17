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شاهد: ابن مارسيلو يستعرض مهارته بالكرة مع لاعبي الريال

17/5/2018

نشر البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني مقطعا مصورا لابنه وهو يستعرض مهاراته في التحكم بالكرة برأسه مع لاعبي الفريق الأول للريال.

وكتب مارسيلو بجوار المقطع "فخر أبيه"، "هذه هي العائلة @ريال مدريد". وحقق المقطع نحو سبعة ملايين مشاهدة منذ نشره قبل يوم على صفحة إنستغرام.

ويظهر إنزو فييرا، 8 أعوام، في المقطع وهو يتبادل تمرير الكرة مع لاعبي الفريق، ومن بينهم والده مارسيلو، الجالسين في غرفة تبديل الملابس. وفي النهاية يتبادل الطفل الكرة مع راموس قائد الريال قبل أن يسدد الكرة في سلة للغسيل وسط احتفال صاخب من اللاعبين.

ويلعب إنزو فييرا ضمن فرق الناشئين في النادي الملكي.

المصدر : رويترز
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