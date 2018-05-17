شاهد: أتليتكو مدريد يتوّج ببطولة الدوري الأوربي للمرة الثالثة

انتزع أتليتكو مدريد الإسباني (الأربعاء) لقب الدوري الأوربي لكرة القدم (يوروبا ليغ) للمرة الثالثة في تاريخه.

وتغلب أتليتكو مدريد على نظيره مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "الأضواء" بمدينة ليون.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

ومع حلول الدقيقة 21 جاء هدف التقدم لأتليتكو مدريد، عن طريق غريزمان عندما استغل خطأ دفاعيًا، لينفرد بالحارس ويضع الكرة بسهولة في الشباك.

وتعرض مارسيليا إلى صدمة في الدقيقة 30 بعدما أصيب قائد الفريق ديمتري باييت، ليخرج من أرضية الملعب باكيًا ويلعب مكانه ماكسيم لوبيز.

واستمرت بعدها الإثارة من جانب لاعبي الفريقين، لكن دون أن تتغير النتيجة، ليخرج أتليتكو مدريد فائزًا في شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه مارسيليا عن فرصة التعادل، كثف لاعبو أتليتكو مدريد من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وجاءت الدقيقة 49 لتشهد معها الهدف الثاني لأتليتكو مدريد عن طريق غريزمان.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 88 لتشهد معها الهدف الثالث لأتليتكو مدريد عبر جابي، ليخرج فريق العاصمة الإسبانية فائزًا باللقاء واللقب.

وسبق لأتليتكو مدريد أن فاز باللقب مرتين في موسمي 2009-2010 و2011-2012، بينما فشل مارسيليا في التتويج بلقب "يوروبا ليغ" للمرة الأولى في تاريخه.

بذلك، ينتظر أتليتكو مدريد في كأس السوبر الأوربي الفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي اللذين يتواجهان في نهائي دوري الأبطال.