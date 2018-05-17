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بوفون يعلن موعد مباراته الأخيرة مع يوفنتوس

17/5/2018

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون سيخوض مباراته الأخيرة مع يوفنتوس يوم السبت عندما يستضيف فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقال الحارس البالغ من العمر 40 عاما: "يوم السبت ستكون مباراتي الأخيرة مع يوفنتوس. أعتقد أنها أفضل طريقة لإنهاء هذه الرحلة الرائعة".

ويلعب بوفون في يوفنتوس منذ عام 2001، وفاز خلال هذه الفترة ببطولة الدوري 9 مرات مع النادي.

لكن الحارس الفائز بكأس العالم 2006، الذي كاد أن يبكي في بعض الأوقات، لم يقل ما إذا كان يعتزل كرة القدم بشكل كامل.

وقال: "في الوقت الحالي أعرف فقط أنني سأخوض مباراتي الأخيرة يوم السبت. منذ عدة أيام فقط كان من المؤكد أنني سأتوقف عن اللعب. الآن هناك عدة عروض مثيرة للاهتمام".

وكان بوفون يخطط لإنهاء مسيرته بعد كأس العالم 2018 لكن إيطاليا فشلت في التأهل للنهائيات.

وفاز يوفنتوس بالدوري الإيطالي هذا العام للمرة السابعة على التوالي، وهي الرابعة والثلاثية في تاريخه، وكلاهما رقمان قياسيان في تاريخ الدوي الإيطالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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