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بالصور.. حذاء محمد صلاح في المتحف البريطاني

17/5/2018

أعلن المتحف البريطاني أنه سيعرض حذاء نجم كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي بجوار الآثار المصرية الفرعونية هناك.

وقالت صفحة المتحف على موقع تويتر " اقتنينا شيء جديد ومثير، للاحتفال بفوز نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بهداف الدوري الإنجليزي، وسنعرض حذاؤه بجوار الآثار من مصر القديمة حتى موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا" بين ليفربول وريال مدريد الإسباني.

وأضافت الصفحة "هذا الحذاء يحكي قصة أيقونة مصرية حديثة تلعب في المملكة المتحدة، ولها أثر عالمي كبير، وبناءً على مشروعنا بالحصول على الأشياء التي تحكي قصص نجاح من الحياة اليومية وضعناه بجوار الآثار".

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا في كييف الأوكرانية يوم 26 مايو/أيار الجاري.

وجذب صلاح، 25 عامًا، الأنظار إليه بعد موسم مذهل مع ليفربول، سجل فيه 44 هدفا حتى الآن وصنع 15 في 51 مباراة بمختلف المسابقات.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بعد أن سجل 32 هدفاً في 36 مباراة. وحصل على جائزة لاعب العام في بطولة الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وهو أول عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا.

وسجل صلاح 10 أهداف وصنع 5 مثلها في 12 مباراة ضمن الموسم الحالي لدوري أبطال أوربا.

المصدر : الأناضول
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