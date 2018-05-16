كلوب: رحلة ليفربول "مجنونة"

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن رحلة فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم مجنونة.

ويصطدم ليفربول بنظيره ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة القارية بمدينة كييف الأوكرانية في 26 مايو/ أيار الجاري.

وفي حواره مع موقع الاتحاد الأوربي (يويفا)، اليوم الأربعاء، أكد كلوب "كانت رحلة مجنونة حتى وصولنا إلى نهائي دوري الأبطال، شعرنا بالمفاجأة حينما تغلبنا على بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة، لأنه فريق كبير، عقب هذا واجهنا مانشستر سيتي، المنافس الذي لم نكن نرغب في مواجهته".

وأضاف "فزنا على مانشستر سيتي بطريقة مدهشة ومجنونة إلى حد ما، مباراة الإياب ضد سيتي كانت صعبة للغاية، ولكننا أظهرنا قوتنا رغم اهتزاز شباكنا بهدف مبكر وفزنا بالمباراة، كان هذا استثنائياً".

وأوضح "أمام روما كان الفوز بخماسية جنونيًا، فزنا بالسبعة مرتين وبالخمسة مرتين، هذا الأمر جنوني لأننا لسنا برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ".

واختتم كلوب تصريحاته بالقول "نحن ليفربول على الطريق الصحيح لنصبح فريقًا جيدًا ونقدم أداءً قويًا ومستوى عاليًا، هي رحلة مجنونة، ولكننا نستحق التواجد في النهائي".