شاهد: نهاية رابطة "أولتراس أهلاوي" في مصر

أعلنت رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري (أولتراس أهلاوي)، اليوم الأربعاء، حل نفسها رسميًا، بعد 11 عامًا من التأسيس؛ لدواع من بينها "الحفاظ على مستقبل أعضائها".

وقالت الرابطة في بيان "قررنا من أجل الحفاظ على مستقبل الجميع (أعضاء الرابطة) حتى لا يستغلنا أحد استغلالاً سيئًا حل أولتراس أهلاوي نهائيًا".

وأوضح البيان أن الرابطة تأسست منذ 13 أبريل/ نيسان 2007؛ لمساندة النادي الأهلي داخل وخارج مصر مع جمهوره.

وأشارت الرابطة إلى أنها جزء صغير من الجمهور، ووجودها أو عدمه لن يحرم النادي من جماهيره.

وأكدت الرابطة في بيانها "منذ تأسيسنا، نحن داعمون ومساندون للدولة ولن نكون غير ذلك".

كما نشرت الرابطة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، التي تم إغلاقها هي الأخرى أيضًا ضمن إجراءات الحل، مقطعًا مصورًا لـ"حرق البانر (شعار) الخاص بالرابطة"، وهو تقليد مُلزم لروابط الأولتراس حول العالم حين تعلن عن حل نفسها.

وتواجه رابطة " أولتراس أهلاوي"، وغيرها من روابط مشجعي كرة القدم في مصر، اتهامات ينفونها بإثارة الفوضى بسبب مواقفها المعارضة للحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ودائما ما تتعرض لانتقادات في وسائل الإعلام المحلية المؤيدة للنظام.

وتصاعدت أزمة بين النظام المصري ورابطة " أولتراس أهلاوي" عقب وقوع حادثة استاد بورسعيد (شمال شرق) في فبراير/ شباط 2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا في أحداث عنف تلت مباراة لدوري كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي.

وتسببت الحادثة في إلغاء المسابقات المحلية لكرة القدم في ذلك العام، إضافة لمنع المشجعين من حضور المباريات المحلية.

وفي منتصف مايو/أيار 2015 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر روابط الأولتراس على مستوى الجمهورية واعتبارها جماعة "إرهابية".