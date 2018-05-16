شاهد: شركة تصنع أقنعة لنجوم كأس العالم لكرة القدم

صنعت شركة مكسيكية أقنعة على هيئة وجوه كبار نجوم كرة القدم أملا في تحقيق مكاسب مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تُقام في روسيا.

وأنتجت الشركة أقنعة للأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والمكسيكي خافيير فرنانديز وأسطورتي كرة القدم بيليه من البرازيل ومارادونا من الأرجنتين.

وقال رئيس الشركة المنتجة إنهم وضعوا قائمة مبدئية تضم عددا كبيرا من اللاعبين، ولكن تم اختصارها إلى 12 لاعبا فقط بعد استشارة الكثير من الشركاء ومع الأصدقاء.

وأشار إلى أن المبيعات زادت مع اقتراب بطولة كأس العالم مُضيفا أن الأقنعة تُباع في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويبلغ سعر القناع نحو 13 دولارا.