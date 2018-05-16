إيقاف حكم سعودي يشارك بالمونديال لـ"طلبه رشوة"

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء إيقاف الحكم الدولي فهد المرداسي مدى الحياة لاتهامه بـ"طلب الحصول على رشوة".

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة، "ثبت مخالفة الحكم فهد المرداسي للمادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق، وعليه قررت اللجنة حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة".

وأضاف البيان "توصي لجنة الانضباط والأخلاق الأمانة العامة للاتحاد السعودي بمخاطبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لشطب المرداسي من قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم بروسيا الشهر المقبل، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعة عليه على المستوى الدولي".

وأشار البيان إلى أنه إثر تعيين المرداسي لإدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي اتحاد جدة والفيصلي التي أقيمت السبت الماضي، بادر رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي مؤكدًا وجود دلائل لديه بقيام الحكم بمحادثته خلال رسائل نصية عبر تطبيق "واتساب" طالبًا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز في المباراة.

وأوضح البيان بعدما رفع رئيس نادي الاتحاد ما في حوذته من محادثات نصية إلى الاتحاد السعودي تم رفع الأمر إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة والذي أبلغ بدوره الجهات المختصة بتفاصيل الحادثة.

وتم على إثرها التحفظ على الحكم وتحويله إلى المباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة.

وعلى إثر التحقيقات تضمن التقرير ثبوت التهمة على الحكم فهد المرداسي بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة.

وكان الاتحاد السعودي قد كشف السبت الماضي أنه استبعد المرداسي من إدارة مباراة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين اتحاد جدة والفيصلي، وتحويله إلى المباحث الإدارية بسبب مزاعم تورطه في قضية فساد.

المرداسي أحد الحكام السعوديين الثلاثة الذين اختارهم "فيفا" لإدارة مباريات مونديال روسيا الصيف المقبل.