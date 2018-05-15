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الزمالك بطلا لكأس مصر بفوزه على سموحة المكافح بركلات الترجيح

لاعبو الزمالك يحتفلون بفوزهم بكأس مصر بعد فوزهم على سموحة بركلات الترجيح
لاعبو الزمالك يحتفلون بفوزهم بكأس مصر بعد فوزهم على سموحة بركلات الترجيح
15/5/2018

أنقذ الزمالك موسمه بفوزه بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الخامسة في آخر ست سنوات بعد تغلبه بركلات الترجيح 5-4 على سموحة بعد التعادل 1-1 في المباراة النهائية (الثلاثاء).

وأكمل سموحة آخر 20 دقيقة من الوقت الأصلي بجانب شوطين إضافيين لمدة نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه حسام حسن الذي افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة وذلك لحصوله على إنذارين.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 86 ليتعادل من ضربة رأس عبر كابونغو كاسونغو بعد ركلة حرة.

وتأهل الزمالك بذلك لكأس الاتحاد الافريقي في الموسم المقبل لينقذ موسمه بعدما احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز وخرج مبكرا من كأس الاتحاد هذا العام.

وعند الاحتكام لركلات الترجيح أهدر عبد الله بكري الركلة الأولى لسموحة عندما سدد فوق العارضة.

ونفذ الزمالك كل ركلاته بنجاح عبر محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وأحرز ركلة الحسم يوسف ابراهيم (الشهير بأوباما).

وكانت البداية صادمة للزمالك بعدما افتتح حسام حسن التسجيل من متابعة لتمريرة محمد حمدي زكي في غفلة تامة من الدفاع.

وعاب الزمالك التوتر طيلة اللقاء لكنه استفاد من النقص العددي بعد الطرد.

وتعادل كاسونغو، مهاجم الكونجو الديمقراطية، من رأسية بعد ركلة حرة نفذها التونسي النقاز ثم تفوق فريق المدرب خالد جلال بركلات الترجيح بعد استمرار التعادل في شوطين إضافيين.

وسيخوض الزمالك مباراة كأس السوبر المحلية مع غريمه الأهلي بطل الدوري الممتاز.

المصدر : رويترز
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