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الأهلي يعلن استقالة مدربه البدري بعد هزيمة في دوري الأبطال

15/5/2018

أعلن النادي الأهلي، بطل مصر، (الثلاثاء) أن رئيس النادي محمود الخطيب قرر قبول اعتذار حسام البدري عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق.

وجاءت استقالة البدري عقب هزيمة الأهلي في أوغندا 2-صفر أمام كمبالا سيتي في وقت سابق الثلاثاء، ليتذيل مجموعته في دوري أبطال افريقيا.

وقال الأهلي في موقعه على الانترنت "كلفت لجنة الكرة أحمد أيوب، المدرب العام المساعد، بقيادة الفريق في مباراة المصري الأخيرة في الدوري والمحدد لها الأحد القادم".

وأضاف أن لجنة الكرة ستعقد اجتماعا (الأربعاء) لمناقشة الرؤية المستقبلية لفريق الكرة.

 

وسبق للبدري أن درب الأهلي في ثلاث فترات وقاده للتتويج بالدوري المصري ثلاث مرات آخرها في الموسم الجاري كما توج بدوري أبطال افريقيا مرة واحدة.

وفي الموسم الماضي حقق الأهلي مع البدري الثنائية المحلية وخسر نهائي دوري الأبطال أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وتراجعت نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة وفشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات حيث خسر من غريمه الأزلي الزمالك في الدوري وخرج من دور الثمانية في كأس مصر على يد الأسيوطي المغمور.

وفي بداية مشواره بدوري الأبطال تعادل على أرضه مع الترجي التونسي بدون أهداف قبل خسارته اليوم في أوغندا.

المصدر : رويترز
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