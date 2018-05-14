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رياضة|الأردن

شاهد: لاعبو كرة قدم في عمّان يتنافسون للقاء نيمار

14/5/2018

تنافست فرق أردنية لكرة القدم على جائزة غير عادية، في بطولة خمسة لاعبين ضد خمسة بدون حارس مرمى في عمان، والجائزة هي سفر الفريق الفائز للبرازيل للقاء نجم كرة القدم العالمي نيمار.

وتأتي هذه المنافسات في إطار بطولة "نيمار جونيورز فايف" السنوية العالمية التي تنظم في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وفي الأردن تنافس 16 فريقًا للرجال والنساء في البطولة.

وقال مشاركون في البطولة، تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، إنهم متحمسون للفوز بفرصة لقاء مهاجم منتخب البرازيل.

وشهد هذا العام مشاركة فرق نسائية لكرة القدم في التصفيات النهائية للبطولة بالأردن.

وبعد يوم مثير في الملعب فاز فريقا "الفتيات الذهبيات" للسيدات و"أحمد نافز" للرجال بالبطولة وسيتاح لهما فرصة تمثيل الأردن في النهائي العالمي في برايا غراندي بالبرازيل.

وفي العام الماضي شارك ما يزيد على 100 ألف لاعب من 53 دولة في البطولة وفازت رومانيا بلقب بطولة العالم.

المصدر : رويترز
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