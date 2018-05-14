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شاهد: بخمسة أهداف.. ليفانتي يحرم برشلونة من دوري اللا هزيمة

13/5/2018

أنهى ليفانتي السجل القياسي لمضيفه برشلونة دون خسارة في دوري كرة القدم الإسباني بالتغلب عليه 5-4 وحرمه من إنهاء موسم الدوري بدون هزائم.

تقدم ليفانتي 5-1 على نحو مفاجئ أذهل الجميع أمام برشلونة عقب مرور 56 دقيقة من المباراة.

وتقدم ليفانتي بهدف سجله إيمانويل بواتينغ في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31. وسجل فيليب كوتينيو هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 46 سجل ليفانتي الهدف الثالث عن طريق إينيس بردهي ثم سجل إيمانويل بوايتنغ الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 49.

وعاد إينيس بردهي ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 56. وتمكن كوتينيو من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59، ثم أضاف الهدف الهدف الثالث له ولبرشلونة في الدقيقة 64، واختتم لويس سواريز أهداف برشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

بهذا الفوز رفع ليفانتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف سلتا فيغو وإسبانيول صاحبي المركزين الثالث عشر والرابع عشر على الترتيب، فيما توقف رصيد برشلونة عند 90 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة التي توج بها بالفعل.

وبهذه الخسارة فشل فريق برشلونة في الوصول لمسعاه بأن يكون أول فريق في إسبانيا ينهي الموسم بدون هزيمة في 38 مباراة، بعد تلقيه أول هزيمة بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 27 مباراة والتعادل في تسع.

المصدر : وكالات
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