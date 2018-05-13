33 جائزة حصدها صلاح خلال مسيرته الاستثنائية مع ليفربول

حصل صلاح على 33 جائزة حتى الآن خلال مسيرته الاستثنائية مع ليفربول، كانت آخرها اليوم (الأحد) عندما توج بجائزة لاعب الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويوم الخميس الماضي نال صلاح 3 جوائز، هي جائزة لاعب الموسم في ليفربول من خلال تصويت الجماهير، وجائزة لاعب الموسم بتصويت اللاعبين، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر أبريل/ نيسان الماضي.

كما تربع صلاح على صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي برصيد 32 هدفا بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه هاري كين.

ونال صلاح جائزتي أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

كما حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول سبع مرات، وجائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين أربع مرات، ومن الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

وتوج صلاح أيضا بجائزة هدف الشهر في نادي ليفربول ست مرات، وجائزة "هدف الجولة" في دوري أبطال أوربا "مرتين"، وجائزة "لاعب الجولة" بنفس المسابقة القارية أربع مرات.

وأحرز صلاح 44 هدفا خلال 50 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، كما ساهم في تأهل الفريق لنهائي بطولة دوري أبطال أوربا للمرة الأولى منذ 11 عاما.