كين لا يزال يأمل في التفوق على صلاح

قال هاري كين لاعب فريق توتنهام إنه لا يزال يؤمن بإمكانية حصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي رغم اعترافه بصعوبة الأمر.

ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول قائمة هدافي الدوري لهذا الموسم بفارق 3 أهداف عن كين.

ويلعب فريقا توتنهام وليفربول مباراتهما الأخيرة في الدوري اليوم الأحد، إذ يلتقي توتنهام مع ليستر سيتي، فيما يواجه ليفربول فريق برايتون.

ويتوجب على كين أن يسجل أكثر من 3 أهداف في مرمى ليستر مقابل عدم تسجيل صلاح أي هدف في مرمى برايتون ليتمكن كين من حصد لقب الهداف.

لكن كين يرى في تصريحات لقناة "بي إن سبورت" أن "المهمة قد تنجز" إذ سبق أن قام بتسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة.

وأشاد كين بالموسم الذي يـقدّمه النجم المصري مع الريدز معتبرا أن تواجده في الدوري الممتاز يعد أمرا رائعا للبطولة الإنجليزية.